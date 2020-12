Visite de travail à Saint-Louis : le Ministre du Tourisme accorde un financement de 397.660.000 FCFA à 174 structures et acteurs touristiques, 50 milliards mobilisés dans le cadre du CHT

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune Sarr, a effectué une visite de travail dans la région de Saint-Louis, selon un communiqué de ses services. Il a par ailleurs visité le Parc National de la Langue de Barbarie, où le Ministre a tenu une séance de travail avec les responsables du parc où il a été question de créer des solutions pour la préservation de la qualité de l’environnement du parc. Après la visite du parc de la langue de Barbarie, le Ministre a tenu une rencontre avec les acteurs de la chaîne de valeurs touristiques de Saint-Louis autour du suivi-évaluation des Besoins en Fonds de Roulement alloués dans le cadre du Crédit Hôtelier et Touristique. Cette séance de travail a permis de constater la satisfaction des différents acteurs qui ont salué l’accompagnement du Ministère du Tourisme et des Transports aériens grâce à la mise à disposition de ressources financières à des conditions abordables, ayant permis de sauvegarder les emplois et les outils de travail menacés par la grave crise de la Covid 19. Le Ministère du Tourisme et des Transports aériens, par le biais du Crédit Hôtelier et Touristique, a en effet accordé un financement d’une enveloppe globale de 397.660.000 FCFA à 174 structures et acteurs touristiques de Saint-Louis. Le Ministre a tenu à rassurer les acteurs de la poursuite de son soutien aux acteurs, et a annoncé qu’une enveloppe de 50 milliards est déjà mobilisée pour les aider à engager la relance des activités dans le cadre du CHT. Il a exhorté les différents acteurs à aller à la conquête du marché domestique et sous-régional en proposant des offres attractifs et adaptés, pour s’inscrire dans la promotion du tourisme intérieur. L’objectif du département est aujourd’hui de relancer le secteur en facilitant l’accès des résidents à une offre touristique diversifiée, attractive et compétitive. Le ministre, selon la même source, au second jour de sa visite, a tenu une importante réunion sur le chantier de la reconstruction de l’aéroport de la ville, le vendredi 18 Décembre. Ainsi, il a pu constater l’état d’avancement des travaux de reconstruction de l’aéroport de Saint-Louis dont la réception est prévue pour Octobre 2021. La reconstruction de l’aéroport de Saint-Louis qui a été initié pour assurer le maillage du territoire national en infrastructures aéroportuaires, s’inscrit dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), une des composantes du projet Hub aérien sous régional, avec AIBD et Air Sénégal. Ce programme comprend deux (2) volets : la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou ; et la mise aux normes des aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap Skiring, Kaolack, Linguère, Podor, Bakel et Simenti, rappellent ses services. À terme, l’aéroport de Saint-Louis sera un facteur amplificateur du développement économique de la zone par les opportunités et facilités qu’il offrira pour favoriser les investissements, mais dans la promotion et le développement du tourisme. Le Ministre, après cette réunion sur l’aéroport de Saint louis avec les services techniques, a visité le parc national de Djoudj, qui est le troisième parc ornithologique au monde, classé Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Ministre a pu constater les énormes potentialités du parc et l’atout que celui-ci représente dans le développement de l’offre touristique du Sénégal. Le Ministre Alioune Sarr a instruit ses services d’opérer les diligences nécessaires pour l’acquisition d’une pirogue, pour le circuit de la ballade fluviale. Il a en plus relevé le besoin de faciliter l’accès au parc et la lutte contre le typha, qui est une menace pour les plans d’eau du parc...