Visite de terrain des infrastructures scolaires de Guédiawaye : Aliou Sall sème l'excellence dans la banlieue

Afin de rehausser le niveau d'excellence des jeunes apprenants de sa localité, le maire de la commune de Guédiawaye a initié le concept "banlieue-pro". Ce projet consiste à réhabiliter des écoles se trouvant dans la zone et qui subissent un état de délabrement ou des manques de structure. C'est dans ce sens qu'il a effectué une visite dans trois établissements qui étaient en chantier depuis quelques mois. Il s'agit du lycée Pikine-Est, du CEM Ogo Diop et du CEM Darou Salam qui ont vu leur patrimoine s'accroître de bâtiments administratifs, bibliothèques, salles de classes et blocs scientifiques dont les clés ont été remises ce mercredi.

Ainsi ces infrastructures vont contribuer à accroître la qualité de l'enseignement, mais aussi élever la part de l'offre publique qui est de 30% à au moins 50% dans le primaire et le moyen secondaire.