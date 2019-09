Visite de proximité : Le secrétaire d’État chargé des droits humains salue l’engagement de l’administration pénitentiaire

Le secrétaire d’État chargé des droits humains, Mamadou Saliou Sow, a effectué ce vendredi une visite de proximité au siège de la direction de l’administration pénitentiaire à Sacré Cœur 3.



Pendant deux tours d’horloge à huis clos, l’administration pénitentiaire avec à sa tête son directeur Bertrand Bocandé et le secrétaire d’État Mr Sow ont examiné les sujets suivants : la construction, la réhabilitation des établissements pénitentiaires, l’indemnité d’entretien des détenus et l’introduction du port du bracelet électronique.

À en croire le secrétaire d’Etat en charge des droits humains, « la surpopulation carcérale est un problème particulier qui se pose dans tous les pays, c’est un problème qui se pose avec acuité dans les pays de forte démocratie ». Poursuivant ses propos, il soulignera le fait que « le gouvernement du Sénégal est en train d’abattre un travail important avec la construction et la réhabilitation des établissements pénitentiaires. »

Évoquant les conditions carcérales, M. Sow mettra l’accent sur l’augmentation de l’indemnité d’entretien des détenus qui est passé de 671 Fr à 1010 Fr, ce qui lui fait dire que la tutelle veille à l’amélioration continue des conditions carcérales.



Sur le même registre, M. Sow n’a pas manqué de saluer l’engagement de l’administration pénitentiaire dans la bonne mise en œuvre des recommandations du président de la République en ce qui concerne les établissements pénitentiaires.