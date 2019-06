Visite de proximité : Le DG de la poste à Potou et Ouakam

Le Directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé a effectué ce jeudi 26 juin une visite de proximité dans les locaux du centre d’autonomie de distribution de Potou et de Ouakam. L’objectif de cette visite était d’échanger et d’évaluer les conditions de travail du personnel. Au cours de cette séance de visite, le DG Baldé a magnifié le courage et la détermination des employés malgré les difficultés rencontrées. Accompagné par ses collaborateurs et partenaires sociaux, il a fait la promesse de prendre les mesures nécessaires pour que les conditions sociales soient améliorées, notamment l’accès au logement, la modernisation des machines de production et de diversifier les produits...