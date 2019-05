Visite de prise de contact : Serigne Mbaye Thiam affirme son engagement à travailler avec tous les services relevant de son département pour relever les défis du secteur.

Après son installation à la tête du département de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam s'est rendu ce jeudi 09 mai 2019 à la direction de l'Office national de l'assainissement et celle de la société nationale des eaux. Une visite aux allures de prise de contact, selon Serigne Mbaye Thiam qui a tour à tour visité les différents services de L'Onas et de la Sones, en présence de leurs directeurs respectifs Lassana Gagny Sakho et Charles Fall.

À l'Office national de l'assainissement, le ministre de l'eau et de l'assainissement en compagne du patron de l'Onas s'est rendu à la station d'épuration de Cambérène pour avoir une idée clair du travail effectué sur place. Ainsi, Serigne Mbaye Thiam a eu droit à une visite à la direction d'exploitation et du contrôle, avant de se rendre au laboratoire de traitement des eaux usées. Sur place, le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement a encouragé les différents directeurs et chefs de service de son département. Serigne Mbaye Thiam se dit conscient des défis de l'heure dans leur secteur à travers les gros chantiers en cours tels que le programme d'assainissement des villes. Un coup d'accélérateur donné selon lui au volet assainissement du ministère. "Les gens négligent un peu l'assainissement. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'on veut construire une usine de traitement comme KMS 3 de 200 millions de mètres cubes / jour, il faut prévoir que 70 à 80% de ce taux qui va arriver a besoin d'être traité après utilisation", confie Serigne Mbaye Thiam qui informe dans la foulée, que des discussions sont menées présentement avec les partenaires pour rentrer dans une démarche de gestion holistique et intégrée des eaux pour une réutilisation des eaux issues du traitement de l'assainissement à d'autres fins que d'être déversée toujours en mer.