Visite de l'ambassadeur du Canada au CESE : La formation et l'entrepreunariat des jeunes au menu.

Sebastien Beaulieu, ambassadeur du Canada au Sénégal a rendu une visite de courtoisie à la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), Mme Aminata Toure ce jeudi 12 mars 2020. Les échanges riches et fructueux ont porté sur les défis et les enjeux de l'extrême jeunesse de la population sénégalaise, relativement à la formation et à l'entrepreunariat. Extraits...