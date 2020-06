Visite de fermes aquacoles : TAMSIR FAYE et TENING SENE à Sedhiou

Le Directeur général de l’ANPEJ,accompagné de la nouvelle Directrice de l’Agence Nationale de l’Aquaculture ANA,a effectué une visite de travail dans les fermes aquacoles de BONA et DJIRAGONE situées dans la région de Sedhiou.Les deux autorités ont ainsi procédé à la réception de la fabrique d’aliments de poisson d’une capacité d’une tonne par heure de la ferme aquacole de BONA et à l’empoissonnent des étangs, de même que les dix-huit (18) étangs de la ferme de DJIRAGONE.La mise en œuvre du projet a été rendu possible grâce à une parfaire synergie entre les différents partenaires que sont les FAO, l’ANPEJ et l’ANA.A travers cet appui bien apprécié de la FAO, le gouvernement du Sénégal, par l’entremise de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ANPEJ et l’Agence Nationale de l’Aquaculture ANA a pu mettre en place quatre clusters aquacoles dans les régions de Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor.Toujours dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’ANPEJ a mis à la disposition des populations de BONA une pirogue motorisée, 20 gilets de sauvetage et l’ANA a assuré la partie technique avec la formation des bénéficiaires et l’approvisionnement des sites en alvins et aliments de poisson.Le projet continu de susciter beaucoup d’espoir et d’enthousiasme parmi les jeunes bénéficiaires qui comptent en faire un outil de développement intégré et s’assurer ainsi une indépendance financière tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire de la communauté.