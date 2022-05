Aux HLM de Dakar, c'est la grande ferveur notée auprès de la communauté Mouride de cette grande commune de la ville de Dakar. Les disciples se préparent pour accueillir le khalife général des mourides, Serigne Moutakha Mbacké. Disciple aguerri et averti pour le cause mouride, Cheikh Mbaye du mouvement Sa Deug Deug a tenu à apporter sa participation comme il l'avait fait lors de l'inauguration de la grande Mosquée Massalikul Jinaan.



Ainsi, les dahiras des HLM ont reçu de la part du responsable politique des vivres, des boeufs et un chameau en plus des paquets d'eau en grande quantité et des boissons... pour assurer un excellent berndé aux talibés qui feront le déplacement pour accueillir l'érudit religieux.



Les représentants des Dahira ont tenu à remercier le bienfaiteur qui a érigé ces actions sociétales en tradition.