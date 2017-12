Visite de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à Kaolack : Serigne Babacar Mbacké Moukabaro monte au créneau et apporte des précisions

À la suite de la visite de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le khalife de Darou Minam à Touba Kaolack, le petit-fils de Serigne Touba, Serigne Ibra Mbacké dit Serigne Lamp, avait fait une sortie pour dénoncer l'absence des autorités politiques dans l'accueil qui a été réservé au guide religieux.



Apportant des précisions, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro confie " avant de se rendre à Porokhane, le marabout (Serigne Mountakha Bassirou Mbacké), a fait quelques jours à Touba Kaolack et au cours de cette visite, plusieurs délégations étaient venues lui rendre visite. Donc, dire que les autorités politiques n'étaient pas présentes, de mon point de vue, c'est inexact . Et pourtant, à part Souleymane Ndéné Ndiaye qui s'était déplacé, d'autres autorités ont été représentées à travers des délégations notamment le secrétaire permanent à l'énergie, Pape Demba Bitèye et encore d'autres leaders. Les délégations ont mis à la disposition de la famille des bouteilles d'eau, de la boisson et des enveloppes financières pour participer à l'organisation du Magal de Porokhane".



Pour le marabout, le passage de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à Kaolack, a été bénéfique pour tous les kaolackois, car non seulement, le khalife de Darou Minam a prié pour la ville de 'Mbossé', mais en plus, il est parti à Porokhane satisfait de l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet en foulant le sol de la ville de Kaolack.



C'est pourquoi, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro demande aux uns et aux autres de savoir raison garder et invite l'ensemble des fidèles à se préparer pour le Magal de Porokhane.