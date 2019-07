Visite de Sadio Mané à l'UCAD : Les étudiants forcent les barrières et assiègent la loge officielle à coups de pierres

Au moment où ces lignes sont écrites, il règne une ambiance chaotique au niveau de l'Université cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), précisément au niveau du siège du COUD où les étudiants étaient venus en masse accueillir leur idole, Sadio Mané. Malheureusement ce qui devait être une fête et un moment de communion, s'est transformé en en bousculade et jets de pierres.



Pour cause, une longue attente qui a fini par provoquer chez les pensionnaires de l'UCAD, une certaine impatience et une nervosité palpable. Devenue intenable, la foule grandissante a forcé les quelques barrières qui les séparaient de la tribune officielle installée pour l'occasion. La sécurité du COUD, impuissante, ne fera que constater les dégâts devant la furie des fanatiques incontrôlables.



S'en suivront des scènes indignes de la jeunesse estudiantine sénégalaise, qui, ne faisant pas la part des choses entre la presse et autres personnalités présentes, ont littéralement assiégé les lieux.

Conséquences, une série de bousculades et de jets de pierres en direction des journalistes et autres, laissés à eux-mêmes dans ce piège infernal. Fort heureusement, seuls quelques blessés ont été notés, pour l'instant.



Après une longue attente à l'intérieur du siège du COUD, l'international sénégalais, a fini par se frayer une voie dans la foule, aidé par la sécurité. Il fera une brève apparition pour saluer les nombreux étudiants encore présent avant de repartir. Nous y reviendrons...