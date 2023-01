Visite de Gilbert F. Houngbo : Baïdy Agne accueille chaleureusement le patron de l'OIT

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal pour une durée de 3 jours, le directeur général de l'organisation internationale du travail (OIT), Monsieur Gilbert F. Houngbo, a rencontré ce jeudi 26 janvier 2023, au siège du CNP, le bureau exécutif du conseil national du patronat (CNP), conduit par son président, Monsieur Baïdy Agne.

Le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Monsieur Gilbert F. Houngbo, premier Africain à occuper ce poste, fait sa première visite au Sénégal et dans les locaux du Conseil National du Patronat. Une visite saluée à sa juste valeur par le président Baïdy Agne. Selon le patron du CNP, cette visite n'est pas une surprise, vu leur engagement auprès de l'OIT.

« Concernant plus particulièrement le bureau de Dakar du BIT, je veux en votre présence, me réjouir de la qualité de notre partenariat constructif, sous l'impulsion de son directeur Dramane Aïdara et du travail remarquable accompli et Mme Julie Kazagui, notre conseillère employeur du bureau des activités employeurs... », a fait savoir le président Baïdy Agne.