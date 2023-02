Visite de Aminata au siège du Frapp : « Aminata Touré est un soutien de taille dans la lutte contre les injustices! » (Guy Marius Sagna)

Le député Guy Marius Sagna, membre du Frapp a reçu, ce 9 février, Aminata Touré au sein du siège de l’organisation pour une conférence de presse conjointe sur les contentieux des travailleurs victimes de violation de leurs droits.



Dans sa prise de parole, le député est revenu sur l’ensemble des problèmes que rencontrent les travailleurs constitués en différents collectifs. En passant par l’enseignement supérieur, le secteur de la pêche, la santé, les questions foncières, Guy Marius Sagna a exposé les injustices sociales et l’iniquité dans le traitement des contentieux impliquant d’honnêtes citoyens sénégalais qui ne cherchent qu’à gagner leur vie dignement. Pour l’activiste, la venue de Aminata Touré au siège du Frapp est un soutien de taille dans la lutte contre les injustices, en faveur des victimes des questions sociales et foncières.

« Ces injustices n’ont que trop duré. Aminata Touré a été, elle-même, victime de licenciement abusif à la Sotrac. Sa voix est audible et son soutien est une force en faveur de tous les travailleurs », a-t-il indiqué.



Guy Marius Sagna a également profité de l’occasion pour dénoncer les scandales dans le système sanitaire, industriel, foncier entre autres et a invité toutes les personnes éprises de justice à se battre.

« Nous allons nous battre pour que justice soit rendue à tous ces travailleurs, pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits. Il faut poursuivre la résistance », a-t-il promis.

Sur un autre registre, le député a dénoncé les arrestations tous azimuts de citoyens et activistes par le régime de Macky Sall.



« Macky Sall s’en prend même aux nouveaux mariés et au nouveaux pères de famille. C’est comme s’il était contre les mariages », a-t-il confié...