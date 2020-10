Visite d'amitié et de travail : Le président Macky Sall est arrivé à Abuja.

Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce jeudi, en fin de matinée, à Abuja, la capitale fédérale du Nigéria, où il effectue une visite d'amitié et de travail, du 15 au 16 octobre 2020.



Ce voyage permettra au Chef de l'État sénégalais de raffermir les relations fraternelles et d'amitié avec son homologue Muhammadu Buhari. La coopération sénégalo-nigériane et les concertations dans le cadre du processus d'intégration africaine seront certainement au centre des discussions.



Le retour du chef de l'État sénégalais est prévu vendredi.