Visite d'Edouard Philippe à Dakar : Le FRAPP parle d'une visite aux allures de "maintien de la camisole de force du franc CFA liant les ex-colonies à la métropole".

Les 17 et 18 Novembre 2019, le gouvernement français sera à Dakar dans le cadre d'une visite sur invitation du président Macky Sall. Cette visite aura certainement des causes multiformes et diverses dans le cadre de la coopération franco-sénegalaise et les liens que les deux pays entretiennent.

Cependant, le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), à travers un communiqué de son secrétariat exécutif national, a tenu à lancer une alerte sur cette visite de 48h du gouvernement français.



Une liste de causes diverses est étalée même si, l'un des principaux objectifs de la visite française, selon le communiqué, reste "la problématique liée au Franc CFA. À l'en croire, le communiqué de ce 16 Novembre dira que " la venue d'Édouard Philippe est pour maintenir la camisole de force du franc CFA liant les ex-colonies à la métropole".

Et le FRAPP d'ajouter que "14 pays africains sont soumis à l’esclavage monétaire et sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 50% de leurs réserves à la banque centrale de France sous le contrôle du ministère des finances français".



Le franc CFA, selon ces activistes contraint le Sénégal et les autres pays qui l'utilisent à commercer en priorité avec la France pour leurs importations comme pour leurs exportations, les achats de devises extérieures étant contingentés par des banques centrales sous contrôle français.

Pour rappel, dans le cas concret de la BCEAO, la France a deux représentants dans notre banque centrale: un dans le conseil d'administration et un autre dans le comité de politique monétaire. "Cette monnaie promue pour sa stabilité favorise en réalité une fuite des capitaux qui prive l’Afrique de toute possibilité de développement d’un entreprenariat local" confie le communiqué.



Le FRAPP dira haut et fort que "ce n'est pas à la France d'être ouverte à des réformes sur le FCFA comme le stipule le ministre de l'économie et des Finances de la France, Bruno Lemaire, histoire de calmer la déferlante mobilisation de la jeunesse Africaine avec la complicité des collabos MACKY, IBK, TALON OUATTARA, etc..."



Pour le front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine , "c'est au peuple de prendre son destin en main pour une véritable souveraineté monétaire".