Visite chez Air Sénégal SA : Le ministre Alioune Sarr salue les prouesses de la compagnie sénégalaise

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, était en visite, ce mardi 6 Juillet, au siège de la compagnie nationale Air Sénégal SA.

Cette visite a été conduite par le président du conseil d’administration, Souleymane Ndéné Ndiaye, le directeur général de l’Anacim, Maguèye Marame Ndao et surtout le directeur général de Air Sénégal SA, Ibrahima Kane.

En effet, tout juste après avoir reçu le permis d’exploitation le 30 avril 2018, Air Sénégal SA a réussi à obtenir, en mois d’un an d’existence, le TCO (Thrid-Country Operator) sous la supervision de l’ 'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), afin de pouvoir desservir l’Europe, ce qui n’est pas le cas pour plusieurs compagnies en Afrique. Le ministre Alioune Sarr s’est montré très satisfait de cette prouesse accomplie par toute une équipe « qui se donne à fond pour l’unique intérêt du pays… »

Pour terminer, il s’est encore réjoui de toutes les performances notées de la compagnie Air Sénégal en un laps de temps.