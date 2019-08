Visite auprès des acteurs du secteur : Le DG de l’ARTP donne des assurances fortes d’une régulation efficace et adaptée aux besoins des clients

Le Directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly, dès sa prise de fonction, a entamé des visites de prise de contact auprès des acteurs du secteur, accompagné de ses collaborateurs, informe un communiqué de l’ARTP.Abdoul Ly a rencontré les lundi 29 juillet et mercredi 31 juillet 2019 respectivement les Directions générales de SONATEL et de SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO). La même source de renseigner que les visites de courtoisie ont principalement pour objet de renforcer le partenariat entre les différentes parties prenantes au bénéfice de la collectivité et dans le respect des prérogatives de chaque acteur. Les opérateurs ont souhaité la bienvenue au Directeur général et lui ont présenté leurs activités, leurs projets et les attentes en matière de régulation. En retour, Mr Ly leur a donné des assurances fortes d’une régulation efficace et adaptée aux besoins des clients, des opérateurs et conforme aux orientations de l’État du Sénégal contenues dans les politiques publiques, sous l’égide du Président de la République.Il poursuivra les visites auprès des autres opérateurs télécoms et postaux et se rendra au Ministère de l’Économie numérique et des télécommunications, conclut la même note.