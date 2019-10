Visite au palais : Les points saillants du tête-à-tête entre Me Wade et son successeur...

Dans une déclaration commune lue par le chargé de la communication du parti démocratique sénégalais, Mayoro Faye, Me Abdoulaye Wade ainsi que le président Macky Sall ont décliné les grandes lignes de leur entrevue de cet après-midi au palais présidentiel.



D’emblée, le président Macky Sall et son hôte se sont réjouis de cette rencontre et ont tous deux remercié le khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mountakha Mbacké, pour avoir facilité leur rapprochement. La situation politique nationale était au centre de leur tête à tête, notamment ce qui concerne le processus électoral et le statut de l’opposition. La préoccupation liée à la gestion des ressources naturelles qui depuis un certain temps fait polémique dans le pays, a également interpellé les deux autorités.



Me Abdoulaye Wade, pour sa part, a recommandé à son successeur de veiller à la maitrise des ressources pétrolières et gazières.



Autre question qui a été abordée au cours des discusions entre les deux libéraux, est celle relative à la situation sous régionale. Les deux personnalités s’engagent à unir leurs forces pour le maintien de la paix en privilégiant surtout le dialogue de l’Afrique.



Le président Macky Sall a remercié son hôte du jour pour son déplacement et ce dernier à son tour, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du chef de l’État. Macky Sall qui entend rendre à césar ce qui lui appartient, a promis une visite en retour à son "maître"chez lui au Point E.