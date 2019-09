Visite au centre de santé de Colobane : Le ministre de la santé Diouf Sarr s’emporte en convoque une réunion d’urgence pour une mise à niveau

Contrairement aux autres centres de santé où il a manifesté son satisfecit, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dès son arrivée à celui de Colobane, a décidé « de ne point commenter outre mesure la brève visite qu’il a effectuée dans les locaux ». S’estimant « très insatisfait de ce qu’il a vu », il juge que la mise à niveau doit se faire à tous les niveaux et de manière urgente ».



Il a ainsi décidé d’en parler Lundi prochain : « Le cas Colobane d’après ce que j’ai vu, mérite d’être dressé et on va en reparler Lundi... »