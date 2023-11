Visite au camp Abdou Diassé : Le ministre de l’Intérieur étale la force d’intervention et la puissance de la Police

« le processus de modernisation et de montée de la police est en cours. Nous ferons de notre mieux pour permettre à la police d’atteindre ses objectifs » révèle le ministre de l’Intérieur ce vendredi 10 novembre 2023. Me Sidiki Kaba s’est rendu ce matin au camp Abdou Diassé pour visiter les installations et chantiers entamés au sein de ce vaste camp de la police nationale.







Lors de sa visite, Me Kaba s’est réjoui du matériel, des hommes et leurs entrainements et des chantiers en cours. « J’ai pu vérifier l’état du matériel en place. Cela est satisfaisant. Nous avons des chars d’intervention capables dans des situations difficiles d’intervenir de manière à rétablir l’ordre », a-t-il déclaré.







A cette occasion, le ministre Sidiki Kaba a visité les bâtiments qui abritent les logements des agents ainsi que deux autres bâtiments. Une vieille revendication selon lui des agents de la grande muette. « Nous avons vérifié la condition du logement des policiers qui était une des revendications les plus importantes. Deux grands bâtiments R+8 sont en constructions pour faire loger plus de 2000 éléments. Ce qui répond à une revendication très importante, à savoir le logement sur place des éléments et leur capacité rapide d’intervention sur les théâtres où il y a des difficultés. Il y a aussi le logement R+2 du personnel féminin. Ce qui répond à la réparation d’une injustice à l’égard des femmes », indique le ministre de l’Intérieur.







Enfin, il s’est rendu à la brigade canine qui consiste à dresser les chiens renifleurs. Selon lui, cette brigade d’une très grande efficacité, peut intervenir dans des situations où il y a des actes de terrorisme, pour chasser des trafiquants de drogue. « Nous nous en réjouissons. Il y a aussi un centre de tir qui est réputé et utilisé par la gendarmerie. Il permet à nos éléments d’avoir des tirs de précision quand il le faut », se vante le premier flic du Sénégal qui prévient tout acte mené par quiconque veut créer des troubles sécuritaires.