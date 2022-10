Visite au Sénégal : Le ministre de l’intérieur français Gérald Darmanin attendu à Dakar le 27 octobre prochain.

On en sait un peu plus sur la visite du ministre de l’intérieur français Gérald Darmanin au Sénégal. En effet, selon les informations de Dakaractu, le ministre de l’Intérieur français sera reçu dans la capitale sénégalaise le 27 Octobre 2022 pour discuter de la coopération sécuritaire et de la question migratoire.



Une fois à Dakar, Gérald Darmanin devrait rencontrer son homologue Sénégalais, Antoine Diome et le Premier ministre, Amadou Ba, avec qui il abordera plusieurs thématiques sécuritaires, notamment la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la cybercriminalité…