Visite au Mali : Le programme chargé de Goodluck Jonathan.

La CEDEAO a décidé de dépêcher Goodluck Jonathan au Mali pour parler au Comité national pour le salut du peuple.



L’ancien président du Nigeria arrive à Bamako ce samedi vers 13 heures, selon les dernières informations communiquées par l’organisation régionale.



En guise d'amorce, un briefing est prévu avec l’Union africaine et la Minusma. Un même exercice est attendu avec les Ambassadeurs des États membres de la CEDEAO au Mali.



La rencontre avec le Comité national pour le salut du peuple qui doit se tenir au ministère de la Défense et des Anciens combattants, est prévue entre 16h et 17h30.



Ensuite, l’émissaire de la CEDEAO et les membres de sa délégation rendront visite aux personnalités arrêtées par les militaires au pouvoir.



Le lendemain, ils seront face aux représentants des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C’est la dernière étape de cette visite de moins de 24 heures des envoyés spéciaux de la CEDEAO au Mali.



Rappelons que l’organe suprême de l’organisation régionale ouest-africaine a condamné le coup d’État perpétré au Mali contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et a dénié toute légitimité aux militaires qui se sont emparés du pouvoir. Ils ont aussi pris des mesures allant dans le sens de contraindre les putschistes à rétablir le président IBK dans ses fonctions.