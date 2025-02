Visite au CRE de Tivaouane – Serigne Mbaye Sy Abdou au ministre Abdourahmane Diouf: "Poste bigua Yor ci la lëpp ci Sénégal nek"

En marge de la visite qu’il a effectuée au Centre de Recherches et d’Essais de Tivaouane (CRE), le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Abdourahmane Diouf, a été reçu par Serigne Mbaye Sy Abdou, dit "Ndiolé Fouta". Le guide religieux a saisi cette occasion pour rappeler l’importance de l’éducation, en particulier de l’enseignement supérieur, dans le développement d’un pays.



Serigne Mbaye Sy Abdou a souligné que ce secteur devrait être érigé au rang des priorités nationales. Il a également insisté sur la nécessité de la concertation et de la responsabilité de chacun pour la réussite des missions assignées. "Poste bigua Yor ci la lëpp ci Sénégal nek" (l’éducation est la clé du développement du Sénégal), a-t-il déclaré à l’intention de son hôte, le Dr Abdourahmane Diouf, avant de prier pour la délégation présente.