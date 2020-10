Visite au COUS : La commission santé du CESE préoccupée par la gestion des évènements religieux à venir

Des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), notamment la Commission de la Santé et des Affaires sociales, et l’administration du Conseil, dont la Secrétaire Générale ont effectué hier 30 Septembre une visite guidée au centre des opérations d’urgence sanitaire. Une visite guidée pour s'imprégner du dispositif et qui entre dans le cadre des travaux de sa deuxième session ordinaire 2020, du CESE.Mademba Sock, Président de la Commission Santé et Affaires sociales, et la délégation ont eu droit à une présentation du Dr Bousso, Directeur du COUS. Il a rappelé selon une note parvenue à notre rédaction, que le Centre est une résultante des leçons apprises de la gestion de l’épisode Ebola, qui a révélé la nécessité de mettre en place une structure permanente de coordination des urgences de portée nationale. C’est ainsi, qu’il a été créé en 2014, avec l’appui des partenaires techniques œuvrant dans le domaine de la santé.Les conseillers ont fait part au Dr Bousso de leurs préoccupations relatives à l’absence de maitrise de la qualité du gel hydro alcoolique et sa libre commercialisation dans des espaces non accrédités ; de la nécessité de renforcer la communication et la sensibilisation sur les risques épidémiologiques ; de l’opportunité de mettre en place des centres régionaux d’urgence au niveau des zones frontalières ; de l’existence d’une immunité ou non pour les personnes guéries de la Covid 19, ainsi que la contagiosité des cas asymptomatiques ; de la levée des mesures de distanciation physique dans les transports, de la gestion des évènements religieux à venir (Magal de Touba et Maouloud) afin de limiter la propagation du virus et éviter une seconde vague de contamination, comme c’est actuellement le cas en Europe ; et enfin des axes d’amélioration identifiés suite à l’évaluation externe conjointe des principales capacités du Sénégal par rapport au Règlement Sanitaire International (RSI).Les conseillers ont, lors de la visite, découvert les installations du COUS, entièrement constituées d’équipements de pointe et d’appareils de dernière génération. Aussi, un important dispositif sécuritaire est mis en place pour assurer la protection des données.