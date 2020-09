Visite agricole du Chef de l’État : L’APR Kaffrine annonce des records dans le domaine de l’agriculture, notamment dans la filière arachidière

En Assemblée générale, l’APR de Kaffrine a accueilli avec beaucoup de satisfaction la visite agricole du Chef de l’État dans le Saloum où il a constaté de lui-même l'état d'avancement des cultures.La délégation départementale de Kaffrine salue ainsi l’atteinte des objectifs de la tournée économique, car au vu de la situation pluviométrique favorable, selon elle, des records seront battus encore une fois dans le domaine de l’agriculture, notamment dans la filière arachidière et la région de Kaffrine aura une part importante dans l’atteinte des objectifs. Le président de la République est particulièrement satisfait des paysans du Ndoucoumane, petits comme gros producteurs.« Ainsi le président compte énormément sur la production agricole globale plus particulièrement dans la région de Kaffrine pour épargner le Sénégal d’une récession », est d’avis l’APR Kaffrine.Sur le niveau de réalisations des investissements engagés depuis 2012 dans les régions centre et notament à Kaffrine, l’Apr de la Région sur le chantier de la Sphère administrative, dont l’état d’avancement des travaux est jugé très satisfaisant par le Président de la République, salue ce projet novateur qui sortira les services de l’État de la précarité pour les concentrer sur un même site dans des locaux ultra-modernes.« Ville carrefour, Kaffrine sera avec l’Hôpital en finition et l’université du Sine Saloum, un HUB sanitaire et intellectuel au cœur du bassin arachidier et de la sous-région. La route Kaffrine/Nganda une des grandes œuvres du président Macky Sall qui participera au désenclavement de tout l’arrondissement de Katakel, sera à coup sûr un véritable facteur de croissance. Les chantiers du PUDC qui essaiment dans toute la région en connectant les zones de production aux marchés de consommation par des pistes de production, ont été vivement salués par les militants qui sont témoins des transformations structurelles qu’ils entrainent dans des terroirs qui ont vécu depuis l’indépendance dans l’isolement et le désœuvrement total », lit-on aussi dans le communiqué.Ainsi, l’APR Kaffrine dit accueillir avec beaucoup d’espoir l’annonce du Président de la République de poursuivre les réalisations dans le cadre de la phase II dont le financement est déjà disponible.Évoquant la situation de la pandémie de la Covid 19, l’Assemblée générale de révéler que Kaffrine a su juguler la crise grâce aux mesures barrières édictées par les autorités administratives et sanitaires avec une forte adhésion des populations et l’implication de tous les responsables du parti...