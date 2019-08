Visite à la Sn La Poste : “ la Poste est obligée de s’adapter à la modernité“ (Ndèye Tické Ndiaye Diop)

La ministre de l’économie numérique et des télécommunications poursuit ses rencontres dans les différents services sous tutelle. C’était au tour ce vendredi, après l’ADIE et la Sonatel, de la Sn La Poste de l’accueillir afin d’effectuer une visite des locaux en charge du service postal. Cette visite fut l’occasion pour la Ministre de rencontrer le directeur général de la Poste, Me Abdoulaye Bibi Baldé et les membres du personnel pour un constat de l’état actuel des services opérationnels du service, mais aussi pour en savoir davantage sur l’ouverture de la Poste à certaines innovations numériques. Faisant face à la concurrence de services étrangers et à l’avènement des NTIC, le groupe La Poste a mis en place des stratégies pour y faire face. Parmi ces perspectives, les principales retenues relèvent de l’interconnexion avec tous les bureaux de Poste sur le territoire national, de la mise en place d’un produit facilitant le transfert d’argent domestique ou de la promotion du groupe des produits innovants. La ministre finira par saluer l’effort fourni jusque là par le service postal, présent depuis la période coloniale et s’engage à ce que le département d’économie numérique et des télécommunications soit en étroite relation avec le groupe de la SN La Poste…