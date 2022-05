Visite à la Direction Générale des Élections : « La liste trouvée sur les lieux n’est pas de notre coalition » (Déthié Fall)

Aujourd’hui la présence des leaders de la coalition de Yewwi Askan Wi en compagnie de ceux de la coalition Wallu Sénégal a été notée à la Direction Générale des élections. Pour cause, l’apparition d’une liste de parrainages sur la toile, jugée très différente de ceux de leurs partis, leur fait croire à une tentative de compromettre leur participation à ces législatives.



Selon le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, les parrainages des deux partis trouvés sur les listes n’est pas conformes aux leurs. En plus de ça le dépôt de leur dossier n’a pas été accepté et lorsqu’il était question d'en faire part aux huissiers de justice, aucun accès aux bureaux ne leur a été accordé.



« On doit pas faire certaines choses surtout au moment du dépôt et pourtant les délais sont flexibles jusqu’à 72 heures surtout après désistement ou remplacement », rappelle Déthié Fall.



Face à tous ces faits notés, la coalition lance un appel au gouvernement pour qu'il revienne à la raison...