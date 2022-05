Visite à l’hôpital du COUD : Abdoulaye Diouf Sarr promet une infrastructure répondant aux standards des services de santé et de l’action sociale.

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a visité hier le chantier de l’hôpital du centre des œuvres universitaires de Dakar. Il a annoncé les instructions données par le président de la République pour travailler avec le COUD et faire en sorte que cette infrastructure réponde aux standards qu’il faut par rapport à l’offre de service de santé et de l’action sociale. « Nous allons, effectivement respecter scrupuleusement les instructions que le chef de l’État nous a données pour faire en sorte que l’équipement soit installé. Le Coud est plus important en démographie et en flux humain que beaucoup de communes du département de Dakar pour ne pas dire toutes les communes du département de Dakar », a-t-il indiqué.



Selon le ministre, le Coud sera doté d’équipements de qualité. « D’ailleurs, je suis venu aussi avec le directeur des infrastructures pour apprécier toute la dimension. Nous avons reçu effectivement l’expression de besoins; tout ce qui est fauteuil dentaire on peut installer, le bloc opératoire il y’a des choses disponibles sur lesquelles nous n'allons pas attendre. Nous allons tout de suite commencer à installer en tenant compte bien sûr des observations, des modifications nécessaires ». Pour le reste de l’équipement, « nous allons tout de suite acheter. Le plus important c’est d’y aller et de respecter les instructions du chef de l’État », conclura-t-il.