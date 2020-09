Visite à Sokone : « Je vais renforcer les moyens du ministère de l'agriculture pour que les coopératives agricoles et d'élevages puissent se moderniser ».

Dans son discours, le chef de l'État s'est voulu clair quant à la modernisation de l'agriculture au Sénégal. « Nous avons lancé globalement la mécanisation, vous avez vu partout où nous sommes passés, les tracteurs, le matériel agricole... C'est ça qui augmente les capacités, la productivité et la richesse des agriculteurs. Et, je crois que c'est ça l’image aussi de l'agricullture moderne du Sénégal de 2020. Je vais renforcer les moyens du ministère de l'agriculture pour que les coopératives agricoles et d'élevages puissent se moderniser dans les techniques culturales mais aussi dans l'encadrement et la commercialistion... »







Parlant de son périmètre d'exploitation qu'il a aussi visité, le président Macky Sall indique « c'est un exemple qu'on veut développer ici mais ce n'est pas à but lucratif, mais cas même il faut que la ferme se rentabilise pour s'entretenir jusque-là ce n'est pas le cas. Mais le but c'est ça... »a-t-il conclu.