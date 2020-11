Visite à Massalikoul Jinaan : L’ambassadeur des Émirats Arabes Unis considère la mosquée parmi les symboles de l’Islam

Son Excellence Aly Al Harbi était ce samedi matin à la grande mosquée des Mourides à Dakar. Ébloui par l’architecture de la maison de Dieu réalisée au Sénégal, l’ambassadeur s’est permis de demander le montant du financement pour construire Massalikoul Jinaan. Il sera informé que pour la première phase, c’est 23 milliards qui ont été investis et 12 milliards qui le seront pour la seconde phase. La mosquée peut recevoir plus de 20.000 personnes.







Après la visite, l’ambassadeur a tenu à féliciter la communauté mouride et à sa tête, le Khalife général pour avoir érigé un tel bâtiment consacré à l’adoration de Dieu. Il s'est dit content parce que la capacité d’accueil de la mosquée dépasse largement ses attentes et prévisions. C’est pourquoi, il intègre d’ores et déjà Massalikoul Jinaan parmi les symboles de l’Islam.