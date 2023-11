Visite Sapeurs-Pompiers / Menaces émergentes : « Nous avons un matériel impressionnant qui rassure en cas d'attaque » (Me Sidiki Kaba)

Me Sidiki Kaba nouvellement installé à la tête du ministère de l’Intérieur s’est rendu ce jeudi 02 novembre 2023 à la Brigade nationale des sapeurs- pompiers (BNSP). Sur place, le nouveau ministre de l’Intérieur a été impressionné par le nouveau dispositif et le matériel qui lui a été présenté.



Face à la presse, il se réjouit de ce qu’il a vu. « Nous avons un matériel impressionnant qui rassure en cas d'attaque, quand il y a incendie, en cas de noyade et d’inondation. Ce matériel que j’ai vu nous permettra de faire face aux enjeux des menaces émergentes » soutient le ministre.