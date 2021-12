Visite : Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian dans les locaux de l’Institut Pasteur de Dakar.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Amadou Alpha Sall, reçoit le ministre des affaires étrangères de la République de France, Jean Yves Le Drian. Ce dernier, au Sénégal en marge du 7e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, a profité de cette occasion pour effectuer une visite guidée dans les locaux de l’Institut Pasteur de Dakar.



Jean-Yves Le Drian s’est rendu dans le laboratoire diatropix où on fait la promotion des tests de diagnostic rapide. Une explication détaillée faite par le directeur de l’IPD pour mieux faire comprendre au ministre français l’objectif de ce laboratoire, mais également le processus de fabrication de vaccins contre la fièvre jaune et évidement, contre la Covid-19.



Le ministre français des affaires étrangères s’est présenté à l’Institut Pasteur de Dakar avec une délégation diplomatique, des parlementaires français et en présence de l’ambassadeur de la France à Dakar.