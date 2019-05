Visite : Le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner à Dakar ce lundi

Décidément, ça roucoule ferme entre Paris et Dakar. Alors que le président Macky Sall revient fraîchement de la France, voilà qu'un haut officiel de chez Macron débarque chez nous. Qui? Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Selon nos radars sensibles, il arrive à Dakar ce lundi pour tailler bavette avec le Président et son homologue sénégalais Aly Ngouille Ndiaye. Castaner est aussi annoncé en visite à l'Etat major de la gendarmerie. Il sera beaucoup question de lutte contre le terrorisme et de trafic de migrants durant son séjour. Avant Dakar, le ministre français est annoncé à Abidjan pour ce Week-end.