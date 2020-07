Visite Gare routière de Sédhiou : "Nous sommes dans une dynamique de réforme pour voir le secteur du transport porter l'émergence Sénégal", (Ministre Oumar Youm )

Le ministre des transports, des infrastructures et du désenclavement, Oumar Youm, était ce week-end dans la région naturelle de Casamance pour inspecter les travaux du pont de marssassoum. Il a en a profité pour rencontrer les acteurs du transport opérant à la gare routière de Sédhiou.



Lors de cette rencontre, le ministre a annoncé les grandes réformes envisagées à travers la loi d'organisation et d'orientation des transports terrestres votée à l'Assemblée nationale au mois de juillet. Il s'est aussi exprimé sur "la création du fonds de développement des transporteurs terrestres qui va venir intensifier le renouvellement du parc automobile au Sénégal mais aussi va permettre d'abaisser de manière significative les taux d'intérêt appliqués dans le cadre de l'aquisition du matériel roulant".



"L'unité nécessaire doit exister dans le secteur du transport. Tout ça pour dire que nous sommes dans une dynamique de réforme pour voir le secteur du transport porter l'émergence Sénégal à la suite des efforts extraordinaires qui ont été fournis par l'État du Sénégal dans le secteur des infrastructures", a encore soutenu le ministre des transports, des infrastructures et du désenclavement.