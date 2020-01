Vision politique / ABC sur son compagnonnage avec Macky Sall : « Je lui dois beaucoup de gratitude. Nos relations restent intactes, même si...»

Ancien ministre des affaires ètrangères dès l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, il est toujours ancré dans l'Alliance pour la République. Me Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, s'est largement prononcé sur les questions d'actualité notamment celles liées à la hausse du prix de l'électricité, au dialogue national entre autres. Mais il s'est aussi exprimé sur son compagnonage avec le président Macky Sall dès qu'il a quitté le PDS en 2008.



Un peu plus de 6 mois après avoir été nommé ministre des affaires étrangères, Alioune Badara Cissé n'a pas été reconduit au poste de ministre lors du premier remaniement ministériel. À cette époque, l'avocat avait même quitté la direction du parti Apr suscitant ainsi des interrogations sur "de possibles divergences avec le président Macky Sall". Interrogé sur la question dans l'émission "Grand Jury" sur la Rfm, le médiateur de la République dira que " le temps a fait son oeuvre et diverses séquences ont été déroulées. Toutefois, je dois beaucoup de reconnaissance au président de m'avoir choisi à la médiature sans y être obligé parce que je ne me suis jamais départi de mon franc-parler".

Pour l'un des fondateurs de l'Alliance pour la République, le choix du président de le nommer à ce poste qui demande d'être médian dans les décisions, est de les mettre sur les rails et de dire ce que l'on pense.



Sur de possibles saubresauts qui peuvent provoquer une érosion de ses relations avec Macky Sall, le médiateur estimera que leurs relations restent inchangées même si, poursuit-il, "il doit comprendre que je suis un médiateur et qu'il faut se réaclimater et que même quand nous étions indétachables, j'avais ma liberté de ton et mon autonomie..."