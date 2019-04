Vision du monde France pour la promotion du Tourisme culinaire entre la France et le Sénégal.

Un déjeuner-débat a été offert par l'ambassade de France au Sénégal à l’Ecole Nationale de Formation Hôtelière et Touristique de Dakar, en l'honneur de M. Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l'Élysée (Présidence de la République française). Un moment d'échanges et de partage des saveurs culinaires des deux pays en collaboration avec l’association humanitaire Vision du Monde France, partenaire de World Vision Sénégal. Une association que soutient M. Gomez et dont il est l’ambassadeur.

Ce dernier, au cours de son séjour, a visité trois des projets de long terme de Vision du Monde dans la région de Kaffrine et de Tambacounda. À l’issue de ce déplacement, il a échangé sur son expérience et s’est entretenu avec les élèves de l’ENFHT, qui ont préparé et servi les repas, dont une partie du prix sera reversé au profit des actions de Vision du Monde dans le domaine de la sécurité alimentaire au Sénégal.