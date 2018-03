Visé par une plainte de Sherpa, Me Madické Niang se lave à grande eau : « Ce n'est pas par un gouvernement que je me suis fait (...) Dieu m'a gratifié d'avoir un appartement de 80 millions...»

Interpellé par Dakaractu sur l'enquête que l'Ong Sherpa réclame contre des dignitaires de l'ancien régime libéral dont lui-même, Me Madické Niang s'est lavé à grande eau. Le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie clame son innocence et plaide s'être enrichi à la sueur de son front. "Dieu m'a permis très tôt d'avoir un métier et Dieu m'a gratifié de moyens qui permettent d'acquérir un appartement de 80 millions", s'est défendu le député libéral qui donne la primeur du jugement aux Sénégalais. Mais avant même le verdict populaire, il ajoute : "Les gens savent que ce n'est pas par un gouvernement que je me suis fait. Par la grâce de Dieu, j'ai pu bénéficier de biens matériels... C'est difficile de parler de soi, mais mon premier immeuble réalisé en ville, date de 1990. Donc, cet immeuble ne ressemble pas à un appartement de deux pièces pour étudiants". Pour terminer, Madické Niang croit être hors de portée d'une quelconque poursuite pour blanchiment d'argent. Me Madické Niang participait au colloque international sur l'Islam et la paix de l'Association islamique pour servir le soufisme.