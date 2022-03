Visage hideux de la Zone de captage / Barthélémy Dias prêt à réaliser un projet estimé à 7 milliards de francs Cfa.

Le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, accompagné par l'actuel maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, a effectué une visite à la Zone de Captage. Au cours de cette visite, M. Dias a annoncé une enveloppe de 7 milliards pour réfectionner le bassin de la Zone de Captage. Ainsi, il n'a pas raté l'occasion pour accuser l'État d'être le seul responsable de la situation de cette partie de la capitale. « L’État n'a pas été à la hauteur car s'il avait fait le travail en amont, on n'aurait pas ces difficultés », dit-il.



Par ailleurs, Barthélémy Dias a également invité l'État à revoir le système de filtration et de stérilisation. Il effectuait cette visite dans le cadre du Forum « L’eau à Dakar, Dakar dans les eaux ». Il a aussi visité la Baie de Hann, le Micro jardin des HLM Patte d’Oie, le Parcours sportif de la Corniche Ouest, Soumbédioune et enfin Koussoum...