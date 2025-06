Visa renforce son engagement au Sénégal : Visite stratégique d’Aïda Diarra, Vice-Présidente Senior

Visite de marché et rencontre avec des partenaires clés

Lancement du premier programme de carte prépayée Business au Sénégal de la fintech Keyzen en partenariat avec la banque UBA

Remise des prix du Défi Sénégalais à la Banque CBAO

Aïda Diarra, Vice-Présidente Senior de Visa pour l'Afrique subsaharienne, a effectué une visite stratégique au Sénégal afin de renforcer l'engagement de Visa dans le développement de solutions de paiement innovantes et inclusives pour le marché sénégalais. Elle était accompagnée de M Ismahill Diaby, Vice-Président - Directeur Général Visa, Afrique de l'Ouest et Centrale et de Mme Sandra Gayibor, Directrice du Développement Commercial Visa, SSA, Afrique de l'Ouest et CentraleAu cours de cette visite, plusieurs événements majeurs ont eu lieu :Aïda Diarra a profité de sa présence pour rencontrer des partenaires locaux, renforcer les collaborations existantes et mieux s’imprégner des besoins du marché sénégalais en matière de paiements numériques et d’inclusion financière.Ce produit innovant est destiné à simplifier les transactions des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à une solution de paiement sécurisée, flexible et des avantages spécifiques adaptés aux besoins des entreprises locales. Keyzen propose également des solutions pour les particuliers.Visa a honoré les meilleurs vendeurs de la banque CBAO en récompensant leur engagement et leurs performances exceptionnelles avec divers lots (des smartphones, des Smarts TV, des tablettes et des ordinateurs) dont un grand prix qui est un voyage à Dubaï, tous frais payés par VISA.Cette initiative reflète la volonté de Visa de promouvoir la performance et l’adoption de solutions numériques modernes au Sénégal.