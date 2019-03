Violent incendie au marché Petersen : Les victimes accusent...

Un violent incendie s'est déclaré très tôt ce matin au marché Petersen à Dakar. Sur place, plusieurs cantines et des marchandises ont étés consumées par le feu.

Les sapeurs pompiers sénégalais et français avec l'aide des commerçants s'activaient pour maitriser le feu. Pour le moment, les raisons de l’incendie reste inconnues, mais plusieurs millions voire des dizaines de millions sont parties en fumée, selon les victimes que nous avons trouvées sur place. Tristesse et consternation se lisent sur les visages de ces victimes qui déclarent que l’incendie a débuté par un magasin avant de ravager tout le marché. « J’ai été informé vers 7h 45 mn du matin, mais si c’était le palais de la République qui avait pris feu, il n’allait pas réagir ainsi. On a perdu des milliards, mais on nous minimise, car nous avons étés laissés à notre sort... », a déclaré un de nos interlocuteurs.