Violences, textes, conventions et prise en charge de la diaspora : Le cours magistral de Me Aïssata Tall Sall aux députés

Me Aïssata Tall Sall sur les actes perpétrés sur les consulats ainsi que l'assistance à apporter à la diaspora, fait le rappel aux députés au terme des discussions générales.

Devant la représentation, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a assisté ce lundi au vote de 4 projets de convention pour ratification des députés. Des projets qui ont été majoritairement votés par les députés. Mais la politique s’est bien invitée dans le débat.Pour ce qui concerne les textes et conventions internationales, Me Aïssata Talla Sall renvoie les parlementaires à des vérifications ou même des recherches : » Si vous ne savez pas, il faut faire l’effort nécessaire pour se munir des armes avant de venir aborder des sujets que vous ne maîtrisez pas », précise le ministre qui, tour à tour, interpelle les députés Ayib Daffé, Ismaïla Diallo, Guy Marius Sagna , Ibrahima Diallo etc…