Violences pré-électorales de Tambacounda : 16 prévenus dont 3 inculpés de meurtre

Du nouveau sur l’enquête consécutive aux affrontements entre éléments de la garde rapprochée du candidat Issa Sall du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et jeunes de Benno Bokk Yakar, ayant causé la mort de Ibou Diop et de Cheikh Touré, le lundi 11 février à Tambacounda. Arrêtés quelques minutes après les affrontements, les 24 éléments de la sécurité de la caravane du PUR ont été enfin auditionnés par le procureur de la république de Tambacounda Demba Traoré, ce lundi 18 février 2019, dans le cadre de l’enquête sur l’homicide commis sur le jeune tailleur Ibou Diop. Au sortir de ce face-à-face, 16 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt. Parmi ces 16 prévenus, trois sont poursuivis pour homicide, tandis que les 13 autres sont inculpés de coups et blessures volontaires et détention d’arme sans autorisation. Il n’y a pas eu que des inculpations dans cette affaire. 12 personnes sur les 28 individus interpellés au départ ont bénéficié d’une relaxe pour insuffisance de charges contre eux. Au même moment, un seul jeune de Benno Bokk Yaakar, impliqué dans ces affrontements, est arrêté. Et un 25éme élément de la sécurité du convoi du PUR est actuellement recherché. Ce dernier s’était enfui durant l’arrestation de ses camardes. Quant au chauffeur d’un des véhicules de la caravane du PUR, qui avait avoué tout au début de l’enquête, avoir heurté Cheikh Touré, la seconde victime, il sera jugé, ce mercredi 20 février au tribunal des flagrants délits du palais de justice régional de Tambacounda.