Violences politiques au Sénégal : 34 organisations de la diaspora signent un mémorandum, exigent la lumière sur les 16 morts et appellent à la désescalade

La diaspora espère que, par une désescalade et le dialogue, le Sénégal regagnera sa place dans le rang des pays et des nations où la démocratie et la concorde sociale règnent depuis des décennies. LES SIGNATAIRES:

Amadou SYLLA, Délégué général de l'organisation SOS CASAMANCE

Meissa MBAYE Coordonnateur du Collectif des Sénégalais de la Diaspora

Pape Bacary CISSOKO - Philosophe, Formateur et conférencier

Moctar DIA, Président des Sénégalais de l'Isère - France

En raison des nombreuses manifestations qui ont eu lieu en début du mois de juin dans le pays, des organisations et acteurs économiques sénégalais vivant à l’étranger ont signé un mémorandum adressé aux acteurs politiques du Sénégal. Ces signataires de la diaspora ont dénoncé ces manifestations et leurs répercussions sur l’économie sénégalaise mais également sur les personnes avec un bilan macabre. « Nous avons constaté l'utilisation d'armes à feu, ce qui pour nous, constitue un précédent dangereux et non négligeable dans la sauvegarde de notre démocratie. Elles ont entraîné des décès et des dégâts matériels considérables. En tant que représentants de diverses associations, de groupes de la société civile, de médias, d'organisations politiques et estudiantines, ainsi que d'universitaires et d'artistes de la diaspora, nous exprimons notre appréhension et exhortons la jeunesse sénégalaise et les acteurs politiques à garder leur calme et leur sérénité. Nous appelons les autorités à faire les enquêtes sur les décès survenus lors de ces manifestations pour qu’il y ait de la transparence », font savoir ces organisations de la diaspora.Elles demandent aux autorités d'examiner attentivement les doléances exprimées par la jeune population. Cependant, l'appel au dialogue national lancé par le président de la République vient à son heure. « Ce dialogue devrait impliquer tous les segments de la nation, y compris la diaspora, afin de créer un environnement sûr, où toutes les perspectives sont reconnues. Il est essentiel de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la crise par le biais de ce dialogue.Nous percevons ce dialogue national comme une avance significative. Nous encourageons à toutes les parties concernées d'y participer, avec ouverture d'esprit et engagement, pour résoudre pacifiquement la crise », disent les signataires tout en précisant respecter le choix de ceux qui n’ont pas décidé d’y participer.