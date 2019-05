Violences faites aux femmes : l’UDFS pour des mesures plus énergiques et plus dissuasives

L’Union Démocratique des Femmes du Sénégal, (UDFS), organisation affiliée au Parti de l’Indépendance et du Travail(P.I.T Sénégal), invite l’État , face à cette situation de violences faites aux femmes, à prendre des mesures plus énergiques, plus dissuasives pour des solutions à de tels crimes aussi horribles qu’inqualifiables. Le prétexte pour l’UFDS sont les récents évènements survenus avec les meurtres successifs atroces et inqualifiables de Dieynaba Yade à Thiès et de Binetou Camara à Tambacounda. Ce dont il s’agit dans ces cas d’espèce, explique l’organisation, ce sont les mutations profondes et négatives qui obèrent les consciences et conduisent à des attitudes de violence faite aux enfants, aux adolescents et aux femmes dans notre pays.

« Il y a belle lurette que l’éducation à tous les niveaux est insuffisante pour faire émerger des citoyens conscients des vertus cardinales qui fondent le commun vouloir de vivre ensemble. Aucune société ne peut vivre dans la peur quotidienne face à des agressions multiples dont hélas, les femmes font encore les frais. Ces cas sont révélateurs de cette situation intolérable, indigne d’une société moderne imbue de ses valeurs morales positives. L’éducation par l’exemple dans la famille et dans les institutions scolaires de toute obédience ainsi que dans la société, avec les changements d’attitude et de mentalité doit être revue ».

L’UDFS de finir en s’inclinant devant la mémoire de ces innocentes victimes et prie pour le repos de leur âme.