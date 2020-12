Violences faites aux femmes et aux filles : Les femmes républicaines s'engagent pour dire « DAFA DOY, NA DAKK, MABAA MU DAÀL »

Sous le thème Orangez le monde, financez, répondez, prévenez, collectez, la campagne 2020 des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles est centrée, dans le pays, sur la vulgarisation de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie initiée par le Chef de l’Etat, Macky SALL, et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.



Magnifiant ce consensus national fort autour des enjeux liés à l’effectivité des droits fondamentaux des femmes et des enfants sur le chemin de l’émergence en 2035, les femmes républicaines ont salué la vision et la détermination du Chef de l’Etat à mettre fin à toutes formes de violences basées sur le genre.



Le Mouvement des femmes de l’Alliance pour la République à sa tête, le ministre Ndeye Saly Diop Dieng, réaffirme ainsi, son adhésion à cet idéal et s’engage à ne ménager aucun effort pour contribuer à une intelligence collective du sens et de la portée de cette loi qui constitue assurément une nouvelle avancée dans l’agenda de la femme sénégalaise vers son autonomisation.



Les femmes républicaines réaffirment leur fierté de s’associer à tous les autres acteurs pour dire ensemble : "DAFA DOY, NA DAKK, MBAA MU DAL".

Vive les femmes républicaines toujours fidèles au Président Macky SALL pour le combat vers l’émergence en 2035 !