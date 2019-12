Violences faites aux femmes / Macky Sall s’indigne : « Une femme violentée c'est froisser et abimer notre tissu social »

Le président de la République se félicite de la loi qui criminalise le viol. C'est une sorte de paravent pour mettre fin à la violence faite aux femmes et pour mieux protéger l'enfance.

Selon le président Macky Sall, violenter une femme revient à froisser et à abîmer notre tissu social. Ainsi, avec la criminalisation du viol, les harceleurs et autres pédophiles encourent des peines alourdies sans possibilité de sursis.

Le chef de l’Etat qui s'adressait à la nation dans son traditionnel discours de nouvel an, a aussi réitéré sa volonté de lutter contre le phénomène des enfants de la rue et contre la maltraitance, mais aussi de lutter contre le trafic de drogue. Aucun répit ne sera accordé aux trafiquants, dira t-il.