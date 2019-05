Violences faites aux femmes : Le self défense, une alternative de la jeune génération.

Une conseillère du Président Macky Sall délivre des conseils de self défense aux femmes victimes de cambriolage, de viol dans les maisons, et d’agression dans les rues ou bus de transport au quotidien.

La sécurité de soi et de sa famille n’est pas qu’une responsabilité d’État. Nous sommes plus qu'outrés de ce qui s’est passé à Tamba et autres localités du Sénégal.

Stop à la violence faite aux femmes!