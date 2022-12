Violences faites aux femmes : Le Président Macky Sall se constitue en bouclier…

Les incidents à l’Assemblée nationale ont probablement constitué l'élément déclencheur de la sortie du chef de l’État pour insister sur l’impératif de protéger la femme contre toute forme de violence.

Hier en conseil des ministres, le président Macky Sall a instruit le Premier ministre Amadou Ba, de travailler à redonner à la femme, la place fondamentale dans la vie politique, économique, sociale et culturelle du Sénégal.



Le Président de la République a demandé de prendre les dispositions requises pour assurer l’application de toutes les mesures prises, depuis 2012, pour lutter sans relâche contre toute forme de violence faite aux femmes.



Aussi, pour la promotion et l’autonomisation économique des femmes à travers les différents mécanismes et instruments mis en place par l’État tels la DER/FJ en particulier, le chef de l’État a invité́, dans le même temps, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants à placer la prochaine Journée internationale de la Femme sous le thème de la « Consolidation de l’Engagement national contre les violences faites aux femmes ».