Violences faites aux enfants : Le collectif "Silence, on tue nos enfants" tire la sonnette d’alarme

Le collectif "Silence, on tue nos enfants" a organisé cet après-midi une marche au niveau du centre-ville. Le motif de cette manifestation est de dénoncer la recrudescence des violences faites aux enfants.

« Nos enfants sont aujourd’hui victimes de viol, d’enlèvement, de pédophilie de meurtre et même d’inceste », a décrié Myriam Dior, membre du collectif.

Ces parents qui ne savent plus à quel saint se vouer demandent à tous les autres parents de veiller davantage sur leurs enfants et à faire leur propre police.

Par ailleurs, le collectif lance un appel à l’État du Sénégal pour qu'il trouve le plus rapidement possible les commanditaires de ces actes barbares.