Violences envers des migrants au Maroc : Le Président du Conseil National des Marocains du Sénégal relativise

Les violences contre des immigrés dans les pays Maghrébins, et particulièrement au Maroc sont souvent au cœur de l’actualité. Mais pour le Président du Conseil National des Marocains au Sénégal, cet état de fait n’est pas le propre de son pays. D’autant plus dira-t-il, que la politique migratoire au Maroc est la plus efficace en Afrique.