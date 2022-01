Violences électorales encore à Mbour: Des partisans de Me Tall (YAW) et Sira Ndiaye (BBY) se donnent en spectacle, la députée violentée, des blessés graves enregistrés

Malgré les multiples appels à la non-violence dans l’espace politique, les désagréments dans la campagne électorale ne peuvent être évités. Après les Parcelles Assainies, Médina, c’est Mbour qui entre dans la danse avec des heurts notés hier entre les partisans de la députée Sira Ndiaye et ceux de Mr Abdoulaye Tall, candidat de la coalition Yewwi Askan wi à Mbour.

Après un meeting destiné aux transporteurs de Mbour au niveau de la gare routière, la tête de liste proportionnelle de Benno Bokk Yaakaar à Mbour et son convoi ont croisé les partisans du candidat Abdoulaye Tall. « Nous avons voulu les dévier pour éviter des échauffourées, mais des partisans de Me Abdoulaye Tall ont voulu verser dans la provocation. Ils ont violenté certains de nos militants, généralement des jeunes avant de s’attaquer à moi pour enlever ma perruque, des bagues en or… » se plaint la députée qui dénonce la présence de nervis dans le camp de Yewwi Askan Wi.

Me Abdoulaye Tall, candidat de Yewwi Askan Wi donnant sa version des faits précise : « Nous n’avons pas été provocateurs. Elle dit que nous sommes passés devant chez elle alors que c’est totalement faux. Par contre, ses partisans ont bloqué notre convoi pour nous empêcher de passer. Ce sont des gens qui étaient dans son domicile qui lançaient des pierres qui ont atteint des militants qui se trouvaient dans la foule ».

Cependant, la responsable politique et députée à l’assemblée nationale campe sur sa position et informe avoir déposé une plainte. « J’ai déjà déposé une plainte pour que justice soit faite, car, ces actes ne doivent pas rester impunis ». Une même option sera également entreprise par le candidat de Yewwi Askan Wi qui annonce des poursuites contre la parlementaire qui est, selon lui, responsable de ces violences.

Pour le moment, deux blessés graves sont annoncés du côté de la coalition de la majorité présidentielle.